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Kormaçit'te izinsiz balık avlayan iki kişi tutuklandı

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Kormaçit'te izinsiz balık avlayan iki kişi tutuklandı
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Kormacit’te zıpkınla ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye yasal işlem başlatıldı. 
Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kormacit'te av korucuları rutin devriye yaparken “Merici” diye bilinen bölgede zıpkınla balık avlayan 3 kişi tespit etti. 
Kontrol yapan av korucuları 2 kişinin ruhsatsız avladığını belirleyerek, Çamlıbel polisine ihbarda bulundu. Polis, söz konusu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı. 
Avcılık Federasyonu, açıklamasında Çamlıbel polisine duyarlılığından ötürü de teşekkür etti

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