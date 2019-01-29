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Korkuteli'ndeki kazada 5 kişi yaralandı

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Korkuteli'ndeki kazada 5 kişi yaralandı
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Gazimağusa - Lefkoşa anayolunun Korkuteli Kavşağı yakınlarında dikkatsiz ve süratli araç sürücüsünün iki araca arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzeri, Korkuteli- Dörtyol arası, 63 yaşındaki Kudret Natik, yönetimindeki KS 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden 63 yaşındaki Erkan Gökçekuş, yönetimindeki PU 607 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanı etkisiyle PU 607 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan KS 584 plakalı araç önünde sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden 34 yaşındaki Yavuz Aydın yönetimindeki ER 894 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrası her iki araç da refüj içerisinden karşı seride geçerken ER 894 plakalı araç yol içinde, KS 584 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan, PU 607 plakalı araç sürücüsü Erkan Gökçekuş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Lemi Evliya ve 63 yaşındaki Kadir Cantaş, KS 584 plakalı araç sürücüsü Kudret Natık ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saymaz kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alndılar.

Lemi Evliya’nın kaburga kemiklerinde kırık teşhisi olması nedeniyle ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

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