Korkutan yangın

Gönyeli’de dün sabah Kolan Hastanesi karşısındaki Çetin Kürşat Apartmanı’nın 7’nci katında Sabahattin Bayraktaroğlu’na ait dairede çıkan yangın büyük korku ve panik yarattı. Çamaşır makinesindeki bir arızanın neden olduğu yangın, 8’inci kata sıçrayınca can pazarı yaşandı. Yangın esnasında dairede bulunan Meriç Bayraktaroğlu ve bir buçuk ile iki buçuk yaşlarındaki iki torununu itfaiye ekipleri ölümden kurtardı. Yangın sonucu iki dairedeki birçok eşya kül oldu. Söz konusu dairede 29 Kasım 2014 tarihinde de yine yangın meydana gelmiş ve daireler kullanılamaz duruma gelmişti.







Gönyeli’de dün sabah 09:00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerindeki Kolan Hastanesi karşısında Çetin Kürşat Apartmanı’nın 7’nci katında Sabahattin Bayraktaroğlu’na ait dairede yangın çıktı.



Çamaşır makinesindeki bir arızanın neden olduğu yangın sonucu söz konusu dairenin salon ve mutfak kısmında bulunan eşyalar yanarak, diğer odaları ise dumandan islenerek zarar gördü. Aynı katta bulunan bir dairenin kapısı ve asansör kapısı kısmen yanarken, 8’inci kata sıçrayan yangında, Cemal Çamlıca’ya ait dairenin salon kısmındaki cam ısıdan patladı ve salon odası içerisinde bulunan bazı eşyalar yandı.



İtfaiye ekipleri yangın sırasında bir buçuk ve iki buçuk yaşlarındaki iki torunu ile birlikte içeride olan Meriç Bayraktaroğlu'nu daireden çıkarttı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



ÜÇ YILDA İKİNCİ KEZ YANDI

Öte yandan söz konusu dairede 29 Kasım 2014 tarihinde de elektrik tesisatından yine yangın meydana gelmişti. Atatürk Caddesi’ndeki 32 daireli Çetin Kürşat Apartmanı’nın 7’nci katında başlayan yangın kısa sürede üst kata sıçramış ancak diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınmıştı. Ancak, Mustafa Sürer’in kullanımında olan 7-B ve bir üst katta Mehmet Yıldırım’ın iki çocuğu ve eşi ile ikamet ettiği 8 – B’deki daireler kullanılamaz duruma gelmişti.

Yangında Mehmet Yıldırım’ın yaşları 5 ve 10 olan iki çocuğu dumandan etkilenmişti.