Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Dün saat 07.50 sıralarında meydana gelen kaza Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden EA 230 plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Sinan Dilim’in aynı şeritte önünde seyreden 37 yaşındaki Fatma Kamçılı yönetimindeki LH 574 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpışma sonucu LH 574 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkarak banket dışında bir takla attı. Kaza sonucu Fatma Kamçılı yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde dikkat sürücünün arkadan çarptığı araç, yoldan çıkarak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.