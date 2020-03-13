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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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Lapta’da anayolda ilerlerken dikkatsizce tali yola dönen araç sürücüsü, karşıdan gelen araçla çarpıştı, iki sürücü de yaralandı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Girne Güzelyurt anayolunda önceki akşam meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22:10 sıralarında meydana geldi.

Girne-Güzelyurt anayolu 12-13 km’leri üzerinde Karşıyaka istikametine doğru seyreden Lapta’da sakin 26 yaşındaki İbrahim Keleş, yönetimindeki BU 499 plakalı araçla karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Lapta Sahil yürüyüş yolu park yerine dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen Karşıyaka’da sakin 33 yaşındaki Mustafa Dağgül yönetimindeki EK 089 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerinden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı.

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