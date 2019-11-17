Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Vadili- Akdoğan anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı

Vadili- Akdoğan Anayolunda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

34 yaşındaki Kaan Yıldız, yönetimindeki RH 224 plakalı van araç ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde karşı istikametten gelmekte olan 23 yaşındaki Bilge Dede yönetimindeki JR 677 plakalı araç ile çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile RH 224 plakalı van araç takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan JR 677 plakalı araç sürücüsü Bilge Dede ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Leman Serdengeçti kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.