Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Haspolat yakınlarında dün sabah meydana gelen kazada 25 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, ağaca çarparak yola savruldu, takla atarak durabildi.
Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Haspolat yakınlarında, dün sabah saat 06.00 sularında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Christa Joel Ayaba Sah, yönetimindeki BP16PFA plakalı salon araç ile Lefkoşa yönüne seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yoldan çıkan araç, okaliptus ağacına çarparak, yol içerisine savrulup takla attı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.