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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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İskele – Karpaz yolunda iki araç çarpıştı, üç kişi yaralandı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı
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Murat ASLAN

İskele – Karpaz yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza dün saat 10:40 sıralarında meydana geldi.

40 yaşındaki Ayten Özlüpınar, yönetimindeki PA 434 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada Çayırova- Bafra yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Bafra’ya doğru dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 62 yaşındaki Arif Koral yönetimindeki LM 774 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan PA 434 plakalı araç sürücüsü Ayten Özlüpınar ile LM 774 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 60 yaşındaki Nalan Koral ve 83 yaşındaki Nefise Rodos kaldırdıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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