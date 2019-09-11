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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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Lefkoşa’da 72 yaşındaki araç sürücüsü yoldan çıktı, kaldırımda park halindeki bir araca çarptıktan sonra yan kısmı üzerine devrildi

Korkutan kaza ucuz atlatıldı
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Lefkoşa'da Küçükkaymaklı çemberi yakınlarında dün sabah kontrolden çıkan bir araç, kaldırımda duran bir başka araca çarptıktan sonra devrildi.

08.00 sıralarında, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’de meydana gelen kazada 72 yaşındaki Mehmet Çelik, yönetimindeki ML 053 plakalı araç, şehir içine doğru seyrederken, Asbank civarında yoldan çıktı.


Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen araç, kaldırımda
park halindeki bir araca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çelik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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