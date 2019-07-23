Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Murat ASLAN
Lefkoşa’da Dereboyu’nda dün meydana gelen kazada 19 yaşındaki Kemal Menemenci, yönetimindeki araçla aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü hafif yaralandı.
Kaza saat 15:45 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi.
19 yaşındaki Kemal Menemenci, yönetimindeki RH 994 plakalı araç ile Citroen ışıkları istikametinden Metehan çemberine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla attı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.