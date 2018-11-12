Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Taşkent- Haspolat anayolunda iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı



Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 07.50 sıralarında meydana geldi.

Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde, TRA 678 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Ozan Görü, Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden 53 yaşındaki Mustafa Çakıcısoy yönetimindeki MP 780 planları aracı sağ taraftan geçmeye çalıştı.

O esnada, Mustafa Çakıcısoy önüne atılan köpeğe çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan MP 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Hanife Çakıcısoy kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.