banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
banner82
banner147

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

banner27

Taşkent- Haspolat anayolunda iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı
banner192

 


Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. 
Kaza saat 07.50 sıralarında meydana geldi.
Taşkent- Haspolat Anayolu üzerinde, TRA 678 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Ozan Görü, Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden 53 yaşındaki Mustafa Çakıcısoy yönetimindeki MP 780 planları aracı sağ taraftan geçmeye çalıştı. 
O esnada, Mustafa Çakıcısoy önüne atılan köpeğe çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan MP 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Hanife Çakıcısoy kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.