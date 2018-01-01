Korkunç kazada 2 yaya hayatını kaybetti

Girne-Güzelyurt Anayolu’nda bu sabahın ilk saatlerinde yaşanan korkunç trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza; Merit Otel kavşağı yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen, yaşları 30 ile 40 arasında olan bir erkek, bir kadının yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Adnan Tokmak isimli sürücünün çarpması sonucu meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada kaza, saat 02:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu’nun 8-9 km’leri arasında, 32 yaşındaki Adnan TOKMAK yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığında o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın olmak üzere iki şahsa çarpması sonucu yaşandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki kişi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırdığı sırada yolda hayatlarını kaybettiler. Araç sürücüsü Adnan TOKMAK tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan polis kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti için halka çağrıda bulundu.