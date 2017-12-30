Korkulan oldu

Lefkoşa’da bir süre önce trafiğe açılan Kızılay Göçmenevleri bölgesindeki yol nedeniyle endişelerini yetkililere aktaran bölge sakinlerinin korktukları başlarına gelerek motor sürücüsü ile salon aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada motorlu sürücünün ayakları kırıldı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da bugün akşamüzeri Kızılay Göçmenevleri bölgesinde çiçekçide çalışan motorlu ile salon aracın yüzyüze çarpışması sonucunda motor sürücüsünün ayakları kırıldı.

Kaza saat 16.20 sıralarında Lefkoşa’nın Kızılay Göçmenevleri bölgesinde isimsiz sokak boyunca doğu istikametine doğru dikkatsizce ilerlemekte olan 26 yaşındaki Şevket Özakan yönetimindeki EP 707 plakalı araçla sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun sağından kaçarak soluna geçmesi sonrasında meydana geldi. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan çiçekçi de çalışan 25 yaşındaki Aşkın Kazak yönetimindeki KP 522 plakalı motor sürücüsünün önünü tıkayan Şevket Özakan yönetimindeki EP 707 plakalı araçla yüz yüze çarpışması ile yaşanan kazada motor sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralan Kazak ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi yapılan müşahede sonrasında iki ayağında kırık olması sonrasında Ortopedi Servisi’ne kaldırılarak ameliyat edildi.

BÖLGE SAKİNLERİ YETKİLİLERİ UYARMIŞTI

Kaza sonrası olay yerine giden muhabirimize bölge sakinleri sitemlerini iletti.

Kızılay Göçmenevleri sakinleri bu yolun daha önceden trafiğe açık olmadığını ancak bir süre önce Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yolu AKM tarafından trafiğe açması sonrasında tehlikeli sürüşler yapan sürücüler nedeniyle sürekli olarak yüreklerinin ağızlarına geldiğini kaydetti. Bu konuda yetkilileri uyarmalarına karşın hiçbir gelişme olmadığını aktaran bölge sakinleri ölümlü kaza olmasından korktuklarını ifade ettiler.