Suriye’den İsrail savaş uçaklarına atılan füze, Taşkent köyü yakınlarında araziye düştü. Füzenin düşmesinin ardından büyük bir patlama oldu, yangın çıktı. Füzenin düştüğü yer ile yerleşim yerine olan mesafe sadece 150 metreydi

Kuzey Kıbrıs, dün sabahın ilk saatlerinde büyük bir patlama ile uyandı. Suriye’den İsrail savaş uçaklarına atıldığı iddia edilen S200 tipi füze saat 00.45 sıralarında Taşkent köyü yakınlarında araziye düştü.

Füzenin düşmesinin ardından büyük bir patlama oldu, yangın çıktı.

Ülkenin birçok bölgesinden duyulan kuvvetli patlama sesi, büyük korku ve panik yarattı.

Patlamanın meydana geldiği bölgeden alevler yükselirken, güvenlik ekipleri ve itfaiye kısa bir süre sonra bölgeye intikal etti. Güvenlik güçleri bölgeye kimsenin yaklaşmasına müsaade etmedi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Düşen füzenin üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtildi.

Öte yandan Taşkent’te dün sabah meydana gelen patlama sonrasında, Taşkent’te 2 noktada, Dikmen’de 1 ve Görneç’te 2 parça olmak üzere 5 parça bulundu.

İSRAİL SURİYE’Yİ VURDU, SURİYE FÜZELERLE KARŞILIK VERDİ, FÜZELERDEN BİRİ TAŞKENT’E GELDİ

İsrail savaş uçakları önceki gece Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı. Suriye, hava savunma füzeleriyle saldırıya karşılık verdi.

Taşkent'e düşen füzenin, Suriye'yi hava saldırılarına karşı korumak için kurulan S- 200 füze sistemine ait olduğu öğrenildi.

Atılan füzenin hedefini ıskaladığı, belli bir süre havada ilerlediği ve menzili bitince kendi kendine infilak ederek, bölgeye düştüğü kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamayla ilgili olarak Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileriyle temasa geçtiklerini açıkladı.

Özersay, ilk değerlendirmelerin, “önceki akşam Suriye’ye yönelik düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkeye düştüğü” şeklinde olduğunu bildirdi.

Özersay, “Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır.” dedi.

Özersay, kesin olmamakla birlikte yetkililerin ilk tespitlerinin, Taşkent’e düşen füzenin S-200 füzesi olduğu yönünde olduğunu belirtti.

Özersay, “Dün akşam (önceki akşam) İsrail’den yapılan yoğun saldırılar karşısında Suriye’nin bataryalarını bir serbest atış şeklinde, kontrolsüz ve yoğun bir biçimde yönlendirmesiyle birlikte kaza sonucunda bir füzenin buraya düştüğü anlaşılmaktadır. Bilgiler örtüşmektedir” diye konuştu.

Özersay, Temmuz 2018’de Gaziantep bölgesine benzer nitelikte bir cisim düştüğünü dile getirerek, bu cisim üzerindeki yazı ve bilgilerin önceki akşam ülkeye düşen füze parçasındaki bilgi ve yazılarla birebir örtüştüğünü de bildirdi.

Özersay, “Bu tabii ki önemli bir olaydır ama panik yapmayı gerektirecek bir durum yoktur. Kuşkusuz başta Suriye rejimi olmak üzere İsrail ve diğer bölge ülkelerini komşu ülkelerdeki can ve mal güvenliğini dikkate alarak bu konularda gerekli tedbirleri almaya ve herkesi sakin bir biçimde davranmaya davet ediyoruz” dedi.