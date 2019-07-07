Kopan elektrik kabloları yangın çıkardı

Çukurova köy meydanından ağıllar bölgesine giderken, Muhtar Yusuf Sofu’nun evi yanında, dün elektrik kablolarının kopması sonucu meydana gelen yangın köylüleri korkuttu.

Yangına ilk müdahale eden Değirmenlik Belediyesi oldu.

Yangının çıkmasını fark ederek hemen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i arayan Çukurova Muhtarı Yusuf Sofu, belediye ekipleri gelene kadar Çukurova sakinlerinden Mehmet Taçoy, Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyesi ve Çukurova sakini Hasan Kunt ve Çukurova halkı ile birlikte yangını söndürmeye çalıştı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve ekibinin anında yangın yerine gelmesiyle birlikte ise söndürme çalışmaları hızlıca tamamlandı ve İtfaiye gelene kadar yangın kontrol altına alındı.

