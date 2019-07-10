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Konteynır devrildi 3 araç hasar gördü

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Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü

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Konteynır devrildi 3 araç hasar gördü
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Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.

Konteyner devrildi, 3 araç hasar gördü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bügün saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, Coşkun Gümüştaş yönetimindeki TGK 891 plakalı tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40’lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar gördü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır.

Soruşturma devam ediyor.

 

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