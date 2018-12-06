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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kocadayı ailesinin zararı büyük

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Kocadayı ailesinin zararı büyük
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Dikmen'de dün yaşanan sel felaketinden Kocadayı ailesi de çok kötü etkilendi.

Sel suları ve toprağın adeta harabeye çevirdiği Alev Kocadayı'nın evinin içi - dışı, kümesleri ve arabaları su ve çamur altında kaldı.

Evin içinde birçok eşya kullanılamaz hale gelirken, kümes hayvanları telef oldu.

Alev Kocadayı'ya ait arabalar ise su ve çamur altında kalırlarken, kullanılamaz hale geldiler.

Alev Kocadayı yaşadıkları felaket sonrasında yaptığı açıklamada, çok kötü durumda olduklarını ve yetkililerin yardımını beklediklerini söyledi.

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