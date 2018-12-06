Kocadayı ailesinin zararı büyük

Dikmen'de dün yaşanan sel felaketinden Kocadayı ailesi de çok kötü etkilendi.

Sel suları ve toprağın adeta harabeye çevirdiği Alev Kocadayı'nın evinin içi - dışı, kümesleri ve arabaları su ve çamur altında kaldı.

Evin içinde birçok eşya kullanılamaz hale gelirken, kümes hayvanları telef oldu.

Alev Kocadayı'ya ait arabalar ise su ve çamur altında kalırlarken, kullanılamaz hale geldiler.

Alev Kocadayı yaşadıkları felaket sonrasında yaptığı açıklamada, çok kötü durumda olduklarını ve yetkililerin yardımını beklediklerini söyledi.