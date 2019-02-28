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Klima kısa devre yaptı, sınıf kül oldu

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Gazimağusa Meslek Lisesi’nde bir sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangında sınıf kullanılamaz hale geldi

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Klima kısa devre yaptı, sınıf kül oldu
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Gazimağusa Meslek Lisesi’nde dün çıkan yangın korkulu saatler yaşattı.

Saat 13.00 sıralarında, lisenin birinci katında bulunan 30 numaralı sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangına 2 itfaiye aracı müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı esnada sınıfta ders olmaması olası bir faciayı engelledi.

Yangın sonucu sınıftaki klima iç ünitesi, projeksiyon cihazı ve perdesi, tavan lambaları, iki duvar panosu, 7 sandalye, iki sıra, 3 pencereye ait perde ve korniş yandı.

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