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KKTC’ye izinsiz giriş yaptı, 29 gün sonra tutuklandı

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Mersin Limanı’ndan 2 Aralık’ta Mağusa Limanı’na gelen bir yük gemisindeki TIR’ın dorsesine gizlenerek KKTC’ye izinsiz giriş yapan Deniz Çelik, 29 gün sonra tespit edilerek tutuklandı

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KKTC’ye izinsiz giriş yaptı, 29 gün sonra tutuklandı
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Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanından 2 Aralık 2018 tarihinde Mağusa Limanına gelen bir yük gemisindeki TIR aracın dorsesine gizlenerek KKTC’ye izinsiz giriş yapan Deniz Çelik 29 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Çelik aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Deniz Çelik’in 2 Aralık 2018 tarihinde tespit edilemeyen bir yük gemisindeki TIR aracın dorsesine gizlenerek Mersin Limanından Mağusa Limanına geldiğini ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Zanlının 31 Aralık 2018 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Deniz Çelik’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste

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