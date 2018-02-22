KKTC'den çıktığı sahte kimlikle Türkiye'ye giremedi

Ercan’dan başkasının adına olan kimlikle çıkış yapan ancak Türkiye'ye girmek isteyen Erkan Sönmez, ülkeye geri gönderildi

Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı’ndan başkasının adına olan kimlikle çıkış yapan ancak Türkiye'ye girmek isterken tespit edilerek geri gönderilen zanlı Erkan Sönmez dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlı Erkan Sönmez'in 13 Şubat 2018 tarihinde, Ercan Havaalanından Limanında, başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının KKTC'den çıkış yaptıktan sonra Türkiye'ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandıktan sora ülkemize iade edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.