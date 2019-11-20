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Kızın evini bastı, darp etti, cep telefonunu kırdı

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Lefkoşa’da Diler Naji Fato adlı üniversite öğrencisi, pencereden sevgilisinin evine girdi, kızı darp etti ardından da kızın cep telefonunu kırdı

Kızın evini bastı, darp etti, cep telefonunu kırdı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sevgilisinin evine pencereden girip şiddet uygulayan zanlı Diler Naji Fato tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Dıler Najı Fato’nun darp, kasti hasar ve mülke tecavüz suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.11.2019 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Zanlının sevgilisi olan Ş.K’nin ikametgâhına açık olan yatak odası penceresinden girip, yatak odasında bulunan kız arkadaşına tokat atıp, ciddi şekilde darp edip, 4 bin 700 TL değerindeki cep telefonunu yere vurup kırdığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı aleyhinde ayni gün mahkemeden derdest emri temin edilip, tutuklandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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