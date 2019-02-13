Kızımı doktorların ihmali öldürdü

27 yaşında hayata veda eden Filiz Demirbilek için ailesi doktor ve hemşire ihmali olduğunu söylüyor

Grip şikayetiyle gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yaşamını yitiren 27 yaşında Filiz Demirbilek için ailesi, kızlarının ihmal sonucu öldüğünü ileri sürdü. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Edinilen bilgiye göre yaşadığı ağrılar sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine giden Filiz Demirbilek'e tahliller sonucunda zatürre teşhisi konuldu ve tedavi altına alındı. Ancak Demirbilek, yapılan tedavilere cevap vermedi ve önceki gün hayatını kaybetti. Baba Celal Demirbilek, "Kızımı yeni evlendirdim. Daha önünde uzun bir yaşamı vardı. Kızımı doktorların ve hemşirelerin ihmali öldürdü" dedi. Anne Müride Demirbilek de, kızına geç müdahale yapıldığını ileri sürdü. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’da, "Keşke hiç olmasaydı, ailenin acısı büyük. Filiz Demirbilek anemi hastasıydı. Tedavi aşamasında bazı komplikasyonlar olmuş olabilir. Kesin sonuçlar yapılacak incelemelerin ardından belli olacak" dedi.