Kız meselesinde silahlı tehdit

Taşkınköy’de Erdal Dağaşaner ve Birkan Deveci'nin kız meselesi tartışmasında silah çekilde

Kamalı Haber

Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, zanlı Erdal Dağaşaner ve Birkan Deveci aralarında kız meselesinden ötürü çıkan kavga neticesinde Dağaşaner’in aracı içersinde muhafaza etmiş olduğu ve içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini doğrultarak Deveci’yi korkutmaya çalışması üzerine yapılan ihbar neticesinde tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Erdal Dağaşaner’in Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde 17 Ekim tarihinde saat 21.30 sıralarında, umumi bir yer olan sokak ortasında kız meselesi yüzünden kavga ettiği Birkan Deveci’yi korkutmak maksadı ile kullanımındaki HC 599 plakalı Toyota Vitz marka araçtan içerisinde fişenk bulunan avtüfeğini alarak Deveciyi korkutmak maksadı ile Deveci’ye yönelttiğini söyledi. Polis zanlının şikayet üzerine tasarufunda avtüfeği ile tespit edilerek yalalandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine uygun bir teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.