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Kız meselesi cinayetle bitti

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Ülke yine cinayet haberiyle sarsıldı. Kurban bu kez Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug oldu. Kız meselesi yüzünden meydana gelen cinayetle ilgili yabancı uyruklu üç kişi tutuklandı. Olay dün sabaha yakın 01.45 sıralarında meydana geldi. Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash adlı üç zanlı,LibyalıAttroug’un Alsancak’taki evine gitti. Zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Attroug’u karnından altı kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Attroug, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından söz konusu üç zanlı tutuklandı

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Kız meselesi cinayetle bitti
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(Kamalı Haber)

Alsancak’ta kız meselesi nedeniyle yaşanan kavgada Maxim Hamed Mohammad Al-JaAfreh’in bıçakla, sol karın  bölgesinden  5-6 kez bıçaklayarak  ağır yaraladığı Mohamed Jumma Salem Attroug yaşamını yitirirken olayla ilgili üç kişi tutuklandı, iki kişi ise aranıyor

Alsancak’ta dün sabaha karşı meydana gelen ve Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug’un yaşamını yitirdiği cinayetin  zanlıları Maxim Hamed Mohammad Al-JaAfreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash öğle saatlerinde  Girne kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Olayla ilgili soruşturmayı yapan Müfettiş Eren Gözügüzel, zanlılar Maxim Hamed Mohammad Al-JaAfreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash, Girne’de meydana gelen adam öldürme,  kanunsuz topluluk ve kanunsuz  bıçak taşıma suçlarından methalder olduğunu söyledi.Zanlıların, dün sabaha karşı 01.45 sıralarında,  Libya uyruklu  maktül, Mohamed Jumma Salem Attroug’un Alsancak Piyale Paşa Sokak 4 numarada ikamet ettiği eve giderek, ikametgahın balkonunda  Attroug’u,  tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla, sol karın  bölgesinden  5-6 kez bıçaklayarak  ağır yaraladığını belirtti. Olayın ardından, arkadaşları tarafından  Girne Doktor Akçiçek Hastanesine kaldırılan Attroug’un ,burada yaşamını kaybettiğini  kaydeden polis, zanlı  Taimour Khaled Tantash ve zanlı  Modammed Khaled Mohammed Tantash’ın, olaydan sonra  mahkeme emri gereği  ikametgahlarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-JaAfreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anlatan polis,meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 2 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten polis, zanlılar aleyhine 7’şer gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, talep edilen 7 gün süre yerine zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan olayın kız meselesi yüzünden çıktığı, zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-JaAfreh’in cinayeti işlediği, diğer zanlıların ise olay anında orada oldukları öne sürüldü. Polisin, başka tutuklamalar yapabileceği de belirtildi.

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