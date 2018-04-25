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Kız kardeşim sandım

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Lefkoşa'da Mohammed Rasool adlı genç, bir konfeksiyon dükkanında çalışan kadına cinsel saldırıda bulundu. Tutuklanan zanlı “Kötü bir niyetim yoktu. Kız kardeşime benzettiği için öpmek istedim” dedi

Kız kardeşim sandım
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da önceki gün bir konfeksiyon dükkanında çalışan kadını zorla öpmeye çalışan zanlı Mohammed Rasool tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Mohammed Rasool’un 20 Nisan tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde bulunan bir konfeksiyon dükkanı içerisinde müşteri olarak bulunduğu sırada, işyerinde satış sorumlusu olarak çalışmakta olan 27 yaşındaki kadını elleri ile omuzlarından tutup öpmeye zorlayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Polis olayın polise bildirilmesi üzerine butik içerisindeki kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek 22 Nisan tarihinde zanlının bulunarak tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mehmet G. Sancar akabinde zanlının şubeye celp edilmesi üzerine kamera görüntülerinin kendisine gösterildiğini ve kameradaki kişinin kendisi olduğunu onaylayıp suçunu sözlü olarak kabul ettiğini söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemize öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “kötü bir niyetim yoktu kız kardeşime benzettim öpmek istedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanı değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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