Kız kardeşe ‘eskort’ dayağı

Girne’de Sacit Gönülalan adlı kişi, eskortluk yaptığını öne sürdüğü kız kardeşinin kafasına şarap şişesi ile vurdu, evde birlikte gördüğü erkek arkadaşını da kırık cam şişesi ile yaraladı

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen olayda eskortluk yaptığını öne sürdüğü kız kardeşinin kafasına şarap şişesi ile vurup, evde birlikte gördüğü erkek arkadaşını da kırık cam şişesi ile yaralayan Sacit Gönülalan tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, 29 yaşındaki zanlının önceki gece saat 03.00 sıralarında Girne’de Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda kız kardeşini kıskandığı gerekçesi ile 20 yaşındaki S.G.’nin başına şarap şişesi ile vurduğunu, araya girmeye çalışan kız kardeşinin erkek arkadaşı 25 yaşındaki Ö.G. isimli şahsı ise kırık şişe parçası ile boğazından yaraladığını söyledi. Polis, Ö.G. ile S.G.’nin Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyledi.

Polis, zanlının dün sabah evinde tespit edilerek tutuklandığını, ülkeye Temmuz ayında 90 günlük vize ile giriş yaptığını ancak Gazimağusa’da polise yalan bilgi vermek suçundan hakkında dava açıldığını, bu nedenle yurt dışına çıkışının yasak olduğunu belirtti. Polis, zanlının kız kardeşi ile aynı evde yaşadığını da ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Kız kardeşim eskortluk yapıyor. Para kazanmak için bunu yapıyor. Ona yapma gittiğin yol yol değil dedim. Olay gecesini de hatırlamıyorum bayılmışım. Kız kardeşim bana tuzak kurdu amacı beni ülkeden attırmaktı” dedi.

Yargıç Meltem Dündar zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.