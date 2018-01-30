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Kız arkadaşının parmağını kırdı

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Lefkoşa’da Recep Kazak adlı kişi, tartıştığı kız arkadaşını darp etti ve kızın başparmağını kırdı

Kız arkadaşının parmağını kırdı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı kız arkadaşı müşteki E.I ile aralarında çıkan tartışma sırasında şiddete başvuran zanlı Recep Kazak müştekinin parmağının kırılmasını sebep oldu. İşlemiş olduğu vahim zarar ve ciddi darp suçundan tutuklanan zanlı Kazak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Recep Kazak’ın birlikte yaşamakta olduğu kız arkadaşı müşteki E.İ ile aralarında 28 Ocak tarihinde saat 04.00 sıralarında çıkan tartışma neticesinde müştekiye elleri ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini ve sonrasında sağ elini katlayıp sağ el başparmağını kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Gencer mesele ile ilgili olarak polise yapılan şikâyet neticesinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde çalışma izinli olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 30’ar bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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