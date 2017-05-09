Kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı

Ülkede kadına şiddetin önüne geçilemiyor. Lefkoşa’da Özdinç Taşkeser adlı kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını havaya kaldırıp yere attı ve kızın kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu

Evrim KAMALI

Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını döverek vahim zarara uğratan Belediye çalışanı 29 yaşındaki zanlı Özdinç Taşkeser tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Özdinç Taşkeser’in kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.P’nin kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı’daki öğrenci yurduna 7 Mayıs saat 03.00 raddelerinde giderek konuşmak istediğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucunda müştekiyi darp ettiğini söyledi. Polis zanlının ayrıca hızını alamayıp müştekiyi havaya kaldırıp yere vurduğunu ve sağ kalça kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak alınan şikâyet üzerine zanlı Taşkeser‘in tutuklandığını, tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, müşteki Ş.P’nin ise hastanede gerçekleştirilen tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.