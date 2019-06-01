 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
0 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
2 0
 
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
2 0
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
2 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
15 0
35 0
11 0
banner82

Kız arkadaşının çıplak videosunu yayınladı

banner27

Lefkoşa'da eski kız arkadaşının çıplak görüntüsünü çekip, internete yayan Şevket Özakan tutuklandı

banner262
Kız arkadaşının çıplak videosunu yayınladı
banner267

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sakin Şevket Özakan, kız arkadaşının çıplak görüntülerini gizlice çekip, internette yayınladığı gerkeçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Ayça Soykara, zanlı Şevket Özakan 30.05.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Soykara, zanlının 27.05.2019 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi Muhtar Yusuf Galeria No:37 adresinde bulunan işyeri içerisinde eski kız arkadaşının çıplak vaziyette uyuduğu bir esnada arzusu hilafına video görüntüsünü çekip, özel hayatın gizliliğini ihlal etmesine müteakip 30.05.2019 tarihinde 13.20 raddelerinde konu videoyu Facebook Messenger üzerinden arzusu hilafinda başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ifşa ettiğini anlattı.Ayni gün zanlı Şevket Özakan’ın  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Soykara, zanlının tasarrufunda bulunan I phone 7 model cep telefonu emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis memuru Soykara,  konu cep telefonu içerisinde müştekiye ait uygunsuz görüntüler ve resimler olduğunu belirterek, zanlının gönülü bir ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Soykara, “Mesele ciddi bir mesele olup soruşturmamız yeni başlamıştır. Meselede aranmakta olan emreler mevcut olup yine mesele ile ilgili olarak temin edilecek birçok ifade mevcuttur. Zanlının serbest kalması durumunda aranmakta olan emarelere ve tanıklara etki etme ihtimali kuvetle muhtemeldir. Bu sebeple zanlı aleyhinde ek 3 gün tutukluluk talep etmekteyiz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.