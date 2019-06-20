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Kız arkadaşını zorla kaçırdı

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Afrika kökenli bir genç, kız arkadaşını Lefkoşa’daki evinden zorla kaçırarak, Girne’ye götürdü ve 11 saat alıkoydu

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Kız arkadaşını zorla kaçırdı
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Evrim KAMALI

Girne’de sakin zanlı Ebenezer Shina Akınsoyînu, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Koruk, zanlı Ebenezer Shina Akınsoyînu’nun Pazartesi günü saat 23.00 raddelerinde kız arkadaşı Ester Blessing Oyetunjı'yi kıskandığı gerekçesi ile adı edilenin Fener Sokak Işıl Reklam Apartmanı’ndaki ikametgahına giderek konu ikametgah önünde Oyetunjı'yi kolundan tutmak sureti ile zorla kullanımında bulunan plakası meçhul araca bindirip, Girne'de bulunan henüz tespit edilemeyen bir ikametgaha götürmek sureti ile zorla insan kaçırma suçunu işlediğini belirtti.Polis, zanlının müştekiyi 11 saat zorla alıkoyduktan sonra gitmesine müsaade ettiğini anlattı. Müşteki Ester Blessing Oyetunjı’nun 18.02.2019 tarihinde kadına karşı şiddet şubesinde bir ifade vererek zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, 21.02.2019 tarihinde zanlı Ebenezer Shina Akınsoyınu aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilmiş olup akabinde aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, 18.06.2019 tarihinde zanlı Ebenezer Shina Akınsoyínu’nun Girne' de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını söyleyen polis, müştekinin Girne'ye götürüldüğü araç ile birlikte zorla alıkonulduğu ikametgahın henüz tespit edilemediğini belirterek, iki günlük tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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