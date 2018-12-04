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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kız arkadaşını darp etti

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Hamitköy’de bir restoranın önünde kıskançlık nedeniyle 20 yaşındaki kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden Paul Akhere Omogiade tutuklandı

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Kız arkadaşını darp etti
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen  “Ciddi darp, “Kasti hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Paul Akhere Omogiade, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.   

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk, zanlı Paul Akhere Omogiade’nin 2 Aralık’ta Hamitköy’de bir restoranın önünde aracı içinde kıskançlık nedeniyle 20 yaşındaki kız arkadaşı İ.A.O’yu ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.Koruk, zanlının, kız arkadaşının kıyafetlerini yırtarak, kasti hasara uğrattığını söyledi. Koruk, zanlının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde birinci sınıf olduğunu kaydederek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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