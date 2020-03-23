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Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişiye yasal işlem

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Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polisi yaptığı denetimlerde mazeretsiz sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu tarafından dün Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası tahtında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 18 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’na göre, emirname kurallarına aykırı bir davranışta bulunan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve 1 yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

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