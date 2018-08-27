Kırmızıda durmadı, kazaya neden oldu

Lefkoşa Ortaköy’de kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüsünün neden olduğu kazada iki kişi yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 14 00 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi.

42 yaşındaki Zeliş Türkkanlı, yönetimindeki JT 782 plakalı araç ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nden gelip tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen Ortaköy 5. Sokağa giriş yapmak için kural ihlali yaptığı sırada o esnada Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Kaan Kut yönetimindeki PU 025 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu oldu.