Kırmızı ışıkta durmayınca kazaya neden oldu

Lefkoşa’da Altınbaş petrol önündeki trafik ışıklarında kırmızıda durmayan araç kazaya neden oldu, üç kişi yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerine doğru yaşanan trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Alpet Petrol İstasyonu önünde saat 11.05 sıralarında meydana geldi.

54 yaşındaki Ahmet Ramiz, yönetimindeki MK 553 plakalı araçla Gönyeli’ye doğru seyrederken, Altınbaş petrol önündeki trafik ışıklarında kırmızıda durmayıp yoluna devam etti ve o esnada stadyum ışıklarından gelip Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan 42 yaşındaki Ali Çakır yönetimindeki MP 642 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Sertaç Karalım, acil serviste müşahede altına alındı.