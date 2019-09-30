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Kırmızı ışıkta durmayınca kazaya neden oldu

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Kırmızı ışıkta durmayınca kazaya neden oldu
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Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde öğle saatlerine doğru yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11.05 sıralarında Lefkoşa da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Alpet Petrol İstasyonu önünde 54 yaşındaki Ahmet Ramiz yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yaşandı.

Ramiz yönetimindeki araçla Altınbaş petrol önünde bulunan trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada 42 yaşındaki Ali Çakır yönetimindeki MP 642 plakalı araç ile stadyum ışıklarından gelip sağdan birinci şerit içerisinden gelerek Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan araca çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durmuştur. Kaz sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Sertaç Karalım LDH acil serviste müşahede altına alınmıştır.

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