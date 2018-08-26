Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu

Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden olan Ortaköy bölgesindeki Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışığa uymayarak dönüş yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde, bugün saat 14 00 sıralarında, 42 yaşındaki Zeliş Türkkanlı, yönetimindeki JT 782 plakalı araç ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nden gelip tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen Ortaköy 5. Sokağa giriş yapmak için kural ihlali yaptığı sırada o esnada Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Kaan KUT yönetimindeki PU 025 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu oldular..