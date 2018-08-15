banner107
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
11 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
37 0
Kalecilerin takasları gündemde
Kalecilerin takasları gündemde
197 0
Girne’de tarihi gece
Girne’de tarihi gece
1.1B 0
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
199 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
60 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
22 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
55 0
banner82
banner147

Kırmızı bültenle aranan zanlı Alsancak’ta yakalandı

banner27

Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan Hüseyin Düz, Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan zanlı Alsancak’ta yakalandı
banner137

Evrim KAMALI

Türkiye’nin azılı suçluları ülkemizde bulunmaya devam ediyor. Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olmaktan 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan zanlı Hüseyin Düz ülkemizde bulunarak tutuklandı. Zanlı Türkiye’ye iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Özel Birim’de görevli polis memuru Mustafa  Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan, TC uyruklu zanlı Hüseyin Düz’ün 2009 yılında Türkiye’de Erzurum bölgesinde meydana gelen ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan methaldar olduğunu belirtti. Mahan, zanlı aleyhine Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24.06.2010 tarih ve 2010 /53 esas 2010/227 karar sayılı ilami ile Başsavcılığı tarafından 30.04.2014 tarihinde 2014/1-1466 sayılı yakalama emri suçuna methaldar olduğu ve konu şahıs aleyhinde Erzurum 2. Ağır Ceza 6 yıl 3 ay hapislik cezasına karar verildiği ve akabinde Erzurum Cumhuriyet çıkarılmış yazışma ile PGM’ne bildirildiğini anlattı. Polis memuru Mustafa Mahan, zanlının 13 Ağustosta Alsancak’ta tespit edilerek önceden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığına vurgu yaptı. Mahan, zanlının KKTC -TC arasında bulunan 43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında TC Adli makamları iadesinin istendiğini belirtti. Mahan, zanlının iade işlemlerinin gerçekleşebilmesi için 30 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi maksadı ile 30 günü aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.