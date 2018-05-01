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Kiralık araç cayır cayır yandı

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Kiralık araç cayır cayır yandı
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Lefkoşa- Girne anayolunun Boğaz kavşağı mevkiisinde günün ilk saatlerinde meydana gelen araç yangınında canan zarar gelmezken araç kül oldu.

Orhan Tugbay'a ait NG 293Z plakalı kiralık arac sürücüsünün 01.00 sıralarında Boğaz Kavşağıyakınlarına geldiğinde aracından dumanlar yükseldiğini farketmesi sonrasında yol kenarına çekerek müdahale etmek istemesine karşın bir anda alev alan araç itfaiyenin müdahalesine karşın kül oldu. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen araç yangını sonrasında araçta büyük hasar meydana geldi.

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