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Kiracısına tecavüz etmek istedi

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Gönyeli’de Erbay Teoğman, önceki gece aynı yerde sakin kiracısı 23 yaşındaki kadına evlenme teklif edip hayır cevabını almasının ardından kadına tecavüz etmeye kalkıştı

Kiracısına tecavüz etmek istedi
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Evrim KAMALI

Gönyeli’de sakin Erbay Teoğman, 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Erbay Teoğman’ın 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da  meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Kale, 17.02.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki Erbay Teoğman, kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben adı edileni göğsünden iterek yatağa düşürüp ağzını kapatıp darp ettikten sonra üzerine çıkıp cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlı Erbay Teoğman’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale,  zanlının evinde bulunan güvenlik kameralarının inceleneceğini ve alınacak birçok ifade olmakla birlikte zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti. Kale, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı mahkemede suskun kaldı.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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