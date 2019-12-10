Kira yüzünden ev arkadaşını bıçakladı

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu öğrenci, ev kirası tartışması yüzünden tartıştığı ev arkadaşını sırtından bıçakladı

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu 29 yaşındaki isminin baş harfleri O.M.E olan kişi, yine Nijerya uyruklu ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu ev kirası tartışması yüzünden bıçakla sırtından yaraladı.

Önceki gün gerçekleşen olayda, O.M.E ev arkadaşı Charles Chıjıoke Akanamadu’yu kira ödeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladı.

Akanamadu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste kontrol altına alındı. Zanlı tutuklandı ve dün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis mensubu Kıvanç Özoğlu olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Özoğlu şahadetinde 8.12.19 tarihinde saat 2000 raddelerinde Gazimağusa’da bir yurtta müşteki dâhil 4 arkadaşı ile birlikte kalmakta olan zanlının yatak odasında, aralarında kiranın ödenmesi konusunda müştekiyle çıkan tartışma sonucu mutfaktan aldığı toplam uzunluğu 33, ağız uzunluğu 20 cm olan bıçağı müştekinin sağ arka sırt kısmına saplamak suretiyle 2 cm’lik bir kesik açarak akciğerinin delinmesine neden olduğunu aktardı.

Ağır şekilde yaralanan müşteki C.C.A’nın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındığına ancak hayati tehlikesi olmadığına değinen Özoğlu, aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Olay esnasında kullanılan bıçağın zanlının yatak odasındaki dolabın üst kısmında bulunarak emare olarak alındığını söyleyen Özoğlu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığına ve alınacak olan ifadelerin mevcudiyetine vurgu yapan tahkikat memuru, olay esnasında orda bulunan görgü tanığının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Görgü tanığının zanlının kardeşi olduğuna vurgu yapan Özoğlu tahkikatın salimen sürdürebilmesi bakımından zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.