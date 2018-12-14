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Kira paralarını cebe attı

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Lefkoşa’da bir yurtta kira ücretlerini tahsil etmekle görevlendirilen İkram Al Halbih, topladığı kira bedellerini cebine attı

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Kira paralarını cebe attı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir yurtta çalışan ve kiraları toplayan zanlı İkram Al Halbih, topladığı kira bedellerden 22 bin 552 TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı İkram Al Halbih, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, 22 Ekim 2018-09 Aralık 2018 tarihleri arasında Lefkoşa'da işletmeciliğini Raif Ahmet Sungur'un yapmakta olduğu Advice öğrenci yurdunun müstahdemi olan zanlı İkram Al Halbih’in ilk etapta Advice yurtlarında bulunan iki daireden toplanmış olduğu kira bedelleri içerisinden 5 bin 950 TL'yi işyeri muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğinin belirlendiğini ancak miktarın 16 bin 602 TL’ye ulaştığını söyledi. Sevinç, alınması geren ifadeler ve araştırılması gereken dökümler olduğuna değinerek, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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