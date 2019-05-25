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Kimliği bir haftada belirlendi

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Ercan Havalimanı’ndan 17 Mayıs’ta başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan ve kimliği yeni tespit edilen Nasaho Marian Oası, cezaevine gönderildi

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Kimliği bir haftada belirlendi
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Evrim KAMALI

Ercan Havalimanı’ndan 17 Mayıs’ta başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan ve kimliği yeni tespit edilen zanlı Nasaho Marian Oası dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, 17 Mayıs tarihinde saat 11.00'da Ercan Havalimanı’nda önceden Guilene Clarice Fossi Nkouamou’nu adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız pasaportu ile pasaportta adı geçenin kimliğine bürünerek KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada konu yerde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Yavuz, zanlının kimliğinin dün belirlendiğini

söyledi. Kamerun uyruklu olan zanlının adının Nasaho Marian Oası olduğunun belirlendiğini söyleyen Yavuz, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 42 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

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