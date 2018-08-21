Kilitkaya’yı üzen ölüm

Kilitkaya’da geçtiğimiz haftalarda Tezcan Dineri ani bir kalp krizi sonrasında kaybeden köylü, bu kez köyün sevilen insanlarından Memiş İlgili'nin ölümü ile bir kez daha yasa boğuldu.

Evli iki çocuk babası Memiş İlgili dün yaşamını yitirdi.