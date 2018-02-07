banner107
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
19 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
54 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
25 0
67 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
256 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
40 0
banner82
banner147

Kıdemli Yargıç Reynar'a polis koruması

banner27

Kıdemli Yargıç Reynar'a polis koruması
banner137

 Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesini protesto edenlerin gazete ve Meclis’te yaptığı eylemde işledikleri suçlar nedeniyle tutuklananların yargılandığı davaya bakan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’a, sosyal medyadaki tehditler üzerine polis koruması verildi.
Lefkoşa’da yıllardır mahkemelerin hizmet verdiği tarihi binaların güvenlik eksikliği de, bir kez daha gündeme geldi. 
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Reynar için direkt bir tehdit olmadığını ancak Yüksek Mahkeme’nin sosyal medyada yazılanlardan rahatsız olduğunu belirterek, bunun üzerine Polis Genel Müdürü’yle görüşerek polis koruması talep ettiğini söyledi.
Şefik, TAK’ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, koruma talebinin direkt davayla bağlantılı olmadığını, direkt bir tehdit de olmadığını ancak sosyal medyada bazı ifadelerin rahatsızlık verdiğini anlattı.
Ceza davalarına bakan yargıçların tümüne güvenlik sağlanması dileğini ifade eden Şefik, mahkemeler binasının eskiliğine ve yetersizliklerine işaret etti.
POLİS: “24 SAAT POLİS KORUMASINDA”
Bu arada TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Polis Basın Subayı da, “Yüksek Mahkeme Başkanı’ndan gelen talep doğrultusunda konunun değerlendirildiğini ve söz konusu davanın yargıcı Tacan Reynar’ın 24 saat polis korumasında olduğunu” söyledi.
Öte yandan, söz konusu davada yargılanan 6 kişi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.