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Kıbrıslı Türkler direniş simgelerinden birini daha kaybetti

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Kıbrıslı Türkler direniş simgelerinden birini daha kaybetti
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Gaziveren’da 1964’teki Rum saldırısı sırasında eşinin şehit olduğunu öğrendiği ana ilişkin fotoğrafıyla hafızalarda yer eden Nevcihan Oluşum, 87 yaşında hayata veda etti.

Bu sabah vefat eden Nevcihan Oluşum, bugün Gaziveren’da toprağa verildi.

Nevcihan Oluşum, eşi Hüseyin Niyazi Hasan, 19 Mart 1964’te Gaziveren Direnişi sırasında şehit olduğu sırada 33 yaşındaydı.  İki çocuğu bulunan Nevcihan Oluşum,  üçüncü çocuğuna hamileydi.  

Oluşum’un uluslararası basın tarafından da yaygın şekilde kullanılan fotoğrafı, dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri Don McCullin tarafından çekilmişti. Nevcihan Oluşum’un, eşinin şehit edilişinin haberiyle gözyaşları döktüğü ve o sırada elini ona uzatan büyük oğlu Kubilay’ın bulunduğu kare, McCullin’in denklanşöre basmasıyla tarihe not olarak düşülecekti.   Fotoğrafta Nevcihan Oluşum’un sağındaki kadın annesi, solunda kucağında çocuğu olan kadınsa şehit olan Niyazi Hasan’ın kıskardeşi Bahriye Farisoğlu’ydu.  McCullin,  sözkonusu kareyle, 1964’de Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.  Sözkonusu kare, dünyanın en etkileyici savaş fotoğrafları arasında yer aldı.

Nevcihan Oluşum, eşinin şehit edilişini, fotoğrafın çekildiği anı, ve 3 çocuğuyla verdiği hayat mücadelesini, 2015 yılında hazırlanan “Bir Fotoğrafın Hüznü” belgeselinde gözyaşları içinde anlatmış, ve iki kelimeyle özetlemişti “Yaşayan bilir”...

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