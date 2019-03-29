Kıbrıslı Türk, kendini yakmaya çalıştı

Rum polisinin yaşadığı evden tahliye etmek istediği bir Kıbrıslı Türk, çıktığı çatıdan kendisini ateşe vermekle tehdit etti, 6 saat boyunca polise direndi

Larnaka’nın Ayios Ioannis bölgesinde yaşadığı evi boşaltmamak için çıktığı çatıda kendini yakmakla tehdit ederek, 6 saat boyunca diren Kıbrıslı Türk, olay yarattı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, 41 yaşındaki olduğu belirtilen ancak adı öğrenilemeyen şahıs, polisin dün sabah erken saatlerde ailesini tahliye etmeye çalışmasının ardından benzin içerdiğini iddia ettiği bir bidon ile çatıya çıktı ve polisi kendini yakmakla tehdit etti. Adamın eşi ve dört çocuğu ise evin içerisinde bekledi.

Kıbrıslı Türk’ün saat 8.30 civarında başlayan eylemi, polisin ikna çabasıyla saat 14.45 civarında sona erdi. Rum basını, 4 çocuk babası olduğunu yazdığı şahsın 18 yıldır Güney’de yaşadığını bildirdi.

Evin boşaltılması isteminin de, mahkeme kararı gereği olduğu savunuldu.

Habere göre eve Kasım 2018 yılında yerleşen adam, ailesi ile birlikte burada kaçak yaşıyordu. Kıbrıslı Türk mülkiyetinde olan ev, Rum İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü altında bulunuyor. Rum İçişleri Bakanlığı, eve mülteci bir ailenin yerleştirileceği, Kıbrıslı Türk aileye de evi boşaltmaları için önceden ihbar yapıldığını açıkladı.

Kıbrıslı Türk aileye kalıcı çözüm bulunana kadar geçici bir süreliğine hotele veya kiralık bir eve geçmeleri önerildiğini bildiren bakanlık tüm tekliflerin aile tarafından reddedildiğini aktardı.