Kıb-Tek’teki vurgun miktarı 468 bin 680 TL’ye çıktı

Vatandaşlardan aldıkları paraları zimmetlerine geçiren Kıb-Tek’in Mağusa şubesinde görevli iki çalışana 4’er daha tutukluluk verildi. Yapılan incelemelerde 2017 – 2018 yıllarında kurumun veznesine yatırılmayan miktarın 468 bin 680 TL’ ye ulaştığı belirlendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Gazimağusa’daki şubesinde görevli 35 yaşındaki Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile 57 yaşındaki Toner Tanözü yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İki zanlı Pay-point sistemine yatırılan 26 bin 55 TL paranın 5 bin 90 TL’sini şubenin banka hesabına yatırmayarak sirkat ettikleri iddiasıyla 11 Haziran’da1 tutuklanarak çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve zanlılara 4’er gün daha tutukluluk kararı verildi.

Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Osman Üreten gelişmelerle ilgili dünkü mahkemede bilgiler aktardı. Üreten, Kıb-Tek genel müdürünün 13 Haziran’da polise geldiğini, sürdürülen incelemelerde 2017 – 2018 yılları içerisinde kurumun veznesine yatırılmayan miktarın 468 bin 680 TL’ ye ulaştığını beyan ederek bu süreyi kapsayan belgeleri teslim ettikten sonra rakamlarla ilgili ek bir ifade verdiğini aktardı.

Bu süre içerisinde cihazdan alınan belgelerin (slip) ve eksik paranın henüz bulunamadığı ve kurumun incelemelerini devam ettirdiğine vurgu yapan Üreten “Rakamın artması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Üreten şahadetine devamla zanlıların kadrolu olarak kurumda çalıştıklarını, zanlı 1 bayanın cihazlardan sorumlu olduğunu, her gün sabahleyin cihazlardan aldığı yatırımları zanlı 2’ye teslim etmekle sorumlu olduğunu belirtti. Her sabah saat 08.00’de zanlı 1 tarafından toplam 3 cihazdan alınan meblağ ile ilgili 2 nüsha halinde belge hazırlandığını aktaran Üreten, belgenin bir suretinin merkezde ikinci suretinin de kurumda muhafaza edilmesinin usulden olduğunu aktardı.

Tahkikatının henüz tamamlanmadığını, kurumun incelemelerine devam etmekte olduğuna, slip ve kayıp paranın da bulunamadığına vurgu yapan tahkikat memuru Üreten, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatını olumsuz yönde etkileme ihtimali olması nedeniyle zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emri verilmesini talep etti. Tahkikat memurunun talebi iddia makamı adına hazır bulunan savcı tarafından 4 gün olarak sınırlandırıldı.

Daha sonra söz alan savunma avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak tahkikat memuruna özellikle sistemin çalışma şekliyle ilgili sorular yönettiler. Zanlıların ne şekilde görevlendirildikleri sorusuna karşılık ise tahkikat memuru Üreten, “yazı ile görevlendirildiler” cevabını verdi. Zanlı 2 avukatı müvekkilinin doktor izniyle mahkemeye gelebildiğine vurgu yaparak rahatsızlığının ciddiyetine değindi.

Önündeki şahadet ve olguları değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 2’nin doktor kontrolünden geçirilmesini emreden kıdemli yargıç, zanlı 2’nin sağlığıyla ilgili alınacak kararın mahkemenin bilgisinde olacağının bilinmesini istedi.

KIB-TEK’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı.

Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili tüm belgelerin polise teslim edildiği belirtilen açıklamada, halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermediklerini ve göstermeyecekleri vurgulandı.

Açıklamada, Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olacağı da ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 Mali Yılı Raporları 22 Nisan 2019 tarihinde Dış Murakıp tarafından da denetlenerek kesinleşmiş ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur. Mali Yıl Raporları’nda hesap uyuşmazlığı ve açık olduğunun tespiti üzerine, Kıb-Tek Yönetim Kurulu, ortaya çıkan mali açığın denetlenmesini ve nereden kaynaklandığının bulunması yönünde karar üretmiş ve Müdüriyet de bunun üzerine gitmiştir.

Kimsenin haksız yere zan altında kalmaması ve haksız yere bir suçlama yapılmaması için belgeler titizlikle ve dikkatle incelenmiş ve durumdan emin olununca Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulmuştur. Kamuoyuna yansıyan 5.090 TL’lik tutar, polisin ilk etapta işlem başlatabilmesi için talep ettiği örnek bir belgedir ve sunulan belgelerin sadece bir tanesidir. Konuyla ilgili tüm belgeler polise teslim edilmiş olup, polisin soruşturma ve incelemeleri hala devam ettiğinden bu aşamada daha fazla bilgi vermenin soruşturmanın selameti açısından yanlış olacağını düşünmekteyiz.

Bilinmelidir ki; Kıb-Tek olarak halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olacağız”.