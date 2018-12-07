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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kestiği biletlerin parasını cebine attı

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Girne’de St. Hilarion Kalesi’nde çalışan bir kamu görevlisi, 10-31 Ekim 2018 tarihinde kaleyi ziyarete gelenlerden kestiği giriş biletleri karşılığında temin ettiği 667 TL ve 49 Euro parayı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı

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Kestiği biletlerin parasını cebine attı
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Evrim KAMALI

Girne’de St. Hilarion Kalesi’nde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde kamu görevlisi olarak çalışan B.P. hırsızlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınarak tutuklama talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 10-31 Ekim 2018 tarihinde Girne’de St. Hilarion Kalesi’nde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde kamu görevlisi olarak çalışan ve kalede gişe görevi yapan Karşıyaka’da sakin B.P.’nin kaleyi ziyaret gelenlerden kesmiş olduğu giriş biletleri karşılığında temin ettiği 667 TL ve 49 Euro parayı tasarrufuna geçirmek sureti ile sirkat ettiğini söyledi. Zanlı hakkında önceki gün şikâyet yapıldığını ve soruşturma amaçlı gözaltına alındığını belirten polis, incelenecek evraklar olduğunu ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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