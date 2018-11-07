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Keser'e beş yıl hapis cezası

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Girne’de bir otele düzenlenen operasyonda ele geçirilen 500 adet uyuşturucu hap ile ilgili yargılanan Mustafa Keser, beş yıl hapse mahkum edildi

Keser'e beş yıl hapis cezası
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Evrim KAMALI

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri’nin Girne’de bir otele düzenledikleri operasyonda ele geçirilen 500 adet uyuşturucu hap ile ilgili yargılanan Mustafa Keser hakkındaki karar dün açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanan sanık, 5 yıl hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın uyuşturucu hapları ticari amaçlı ülkeye soktuğunu belirterek, bu durumun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Girne’de 16 Şubat 2018 tarihinde saat 21.30 sıralarında Ziya Rızkı Caddesinde şüpheli görülen Hüseyin Yapıcı’nın üzerinde arama yapıldığı, ceketinin cebinde 2 uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Tutuklanan Yapıcı’nın ifadesinde hapları Girne’de bir otelde çalışan Mustafa Keser’den aldığını söylediği ve Keser’in de tutuklandığı kaydedildi. Keser’in çalıştığı bar kısmında 51 adet, otelin çatı kısmında ise yastık kılıfı içerisinde 455 adet hap bulunduğu, Keser’in verdiği ifadede uyuşturucu maddeleri iki kişi ile birlikte 15 Şubat 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 500 adet olarak ülkeye soktuklarını itiraf ettiği açıklandı.

Ağır ceza heyeti, uyuşturucu suçlarının giderek arttığına, toplum sağlığını tehdit ettiğine bulgu yaparak, sanığı yargılandığı 500 adet uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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