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Kervansaray'da boğulma tehlikesi geçiren Rum kurtarılamadı

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Kervansaray'da boğulma tehlikesi geçiren Rum kurtarılamadı
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Karaoğlanoğlu'nda Kervansaray Halk Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren Güney Kıbrıs’ta sakin 72 yaşındaki Joseph Foradavis, kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Foradavis, bugün saat 18:00 sıralarında,  kıyıdan yaklaşık 20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Joseph Foradavis kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis soruşturmasına devam ediyor.

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